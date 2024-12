Teotino: "La lotta per la Champions diventa complicata in caso di sconfitta per il Milan"

Il Milan è pronto a sfidare l'Atalanta a Bergamo, una partita già fondamentale per la stagione rossonera: la squadra di Fonseca deve ridurre il gap dalla vetta che potrebbe cominciare a diventare molto ampio. Negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto per parlare del Diavolo e in particolare della sfida di questa sera.

Le parole di Teotino sulla classifica rossonera: "Al di là dei punti che ancora sono pochi, sono tante le squadre tra il MIlan e la vetta: qualcuna potrà avere un calo ma non tutte. Diventa difficile, non tanto per lo scudetto a cui il solo Fonseca continua a credere, ma per la lotta Champions che diventa complicata in caso di una sconfitta stasera che confermerebbe l’andamento altalenante del Milan. Non c’è continuità di rendimento".

16.20 - DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it