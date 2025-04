Teotino: "Sorpreso dalla scelta di Jovic: è più una seconda punta che una prima"

Tutto pronto a Udine. Manca sempre meno all'anticipo del 32° turno del campionato di Serie A Enilive tra Milan e Udinese che comincerà alle ore 20.45. I rossoneri sfideranno in Friuli i bianconeri che arrivano subito dopo in classifica al decimo posto. Nel pre partita di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Gianfranco Teotino che ha espresso la sua opinione.

Le parole di Teotino: "Al netto del suo infortunio, Gimenez, per l’investimento fatto, quando sta bene dovrebbe giocare sempre, vista la situazione in classifica del Milan e pensando al futuro della squadra. Sono sorpreso dalla scelta perché Abraham aveva fatto bene e perché si rinuncia a un attaccante d’area di rigore, perché Jovic è più una seconda punta che una prima. Ho dubbi su questo schieramento: nessuno dei tre difensori del Milan ha qualità tale per aggiungere qualità in fase di palleggio".