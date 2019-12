Teotino: "Suso, Calhanoglu e Kessie non possono determinare le sorti negative del Milan"

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, ha fatto il punto sulla situazione in casa rossonera, in particolare su tre singoli molto criticati in questo momento, Suso, Calhanoglu e Kessie: "Non penso che tre giocatori possano determinare le sorti negative di una squadra come il Milan. Suso e Calhanoglu in altre stagioni hanno dato il loro contributo, Kessiè un po' meno, ma serve un ambiente che possa aiutarli e il Milan oggi non lo ha".