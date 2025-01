Terim visita il Milan a Riyad: abbraccio e sorrisi con Conceiçao

vedi letture

Il Milan è arrivato ieri in serata a Riyad, in Arabia Saudita, dove venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane sfiderà la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, con la speranza di allungare un po' di più la permanenza in terra araba anche per la finalissima. Oggi pomeriggio, alle 15.30 italiane, i rossoneri hanno svolto il loro primo allenamento.

Al campo di allenamento dell'Al-Shabab il Milan ha ricevuto la visita gradita di un ex allenatore rossonero che con il Diavolo però non andò benissimo: Fatih Terim. Il tecnico turco è stato ripreso dai canali ufficiali della Serie A mentre saluta e abbraccia un sorridente Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, che si sente dire: "Spettacolo, fantastico. Mister grazie della simpatia, grazie e in bocca al lupo".