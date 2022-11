The Sun: il Tottenham valuta un'offerta per A. Gordon dell'Everton

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham, prossima rivale in Champions League del Milan, vuole rinforzare ulteriormente la sua rosa durante il mercato di gennaio. Come riporta The Sun, gli Spurs valutano infatti un'offerta per l'esterno dell'Everton Anthony Gordon.

Il 21enne destro, che ama partire dalla sinistra, in questa stagione ha collezionato finora 13 presenze e 3 gol coi Toffees.