The Sun - Manchester United, sirene italiane per Alex Telles. Milan e Inter lo puntano per l'estate

L'avventura di Alex Telles al Manchester United finora non è stata delle più felici. Il laterale classe '92 infatti ha collezionato appena 12 presenze in un anno e mezzo in forza ai Red Devils e per questo potrebbe presto cambiare aria nonostante un contratto in scadenza nel 2024. Dopo le voci che volevano la Roma sulle sue tracce la scorsa estate ora, secondo il Sun, ci sarebbero altri due club italiani interessati a prelevarlo. Si tratta di Inter e Milan che avrebbero messo il nome del portoghese nella lista dei rinforzi per la prossima estate visto che nella finestra invernale il Manchester United non ha intenzione di lasciar partire il giocatore.