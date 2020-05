The Times - Liverpool-Atletico ha portato 41 morti per Coronavirus

11 marzo 2020, Anfield. Nell’impianto Reds sta andando in scena il ritorno degli ottavi di Champions League fra Liverpool e Atletico Madrid. E mentre l’Italia era già in regime di lockdown, molti tifosi dalla tv guardarono con diffidenza le immagini provenienti dall’Inghilterra: a Anfield, infatti, erano presenti oltre 52mila tifosi, 3000 dei quali provenienti da Madrid. Un’immagine che in molti hanno ancora in mente, visto il momento.

41 decessi collegati a quella partita - L’epidemia era in piena diffusione e oggi, tramite l’edizione domenicale del The Times, emerge una triste notizia collegata a quell’evento. Secondo i dettagli forniti da Edge Health, gruppo che analizza i dati dell’NHS (servizio sanitario nazionale), quella gara ha portato alla morte di almeno 41 persone in un periodo compreso fra i 25 ed i 35 giorni successivi. Il Liverpool, spiega il Daily Mail, per il momento non ha commentato la notizia.