Theo carico per la Champions League: "One day left"

© foto di www.imagephotoagency.it

Vigilia di Champions League per il Milan, che domani alle 18.45 affronterà la Dinamo Zagabria a San Siro nell'incontro valido per la seconda giornata del gruppo E. Sul proprio profilo Twitter, Theo Hernandez ha condiviso alcune foto scattate a Milanello nel corso di una seduta di allenamento a cui ha aggiunto in didascalia: "One day left".