Theo come Dumfries e Nuno Tavares: i numeri del francese in stagione

vedi letture

Nessun difensore di Serie A ha contribuito a più gol di Theo Hernández (nove, come Denzel Dumfries e Nuno Tavares) in questa stagione in tutte le competizioni: quattro reti e cinque assist per il francese.

Nonostante diverse prestazioni sottotono il valore di Theo rimane comunque molto alto: il numero 19 riesce ad incidere anche in quella che non è sicuramente la sua miglior stagione in rossonero.