Theo deludente secondo Bergomi, Pioli: "Dopo sconfitte del genere non può essere solo il discorso di un singolo che non ha reso per come potrebbe"

Mister Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport al termine di Roma-Milan di Europa League. Beppe Bergomi gli chiede di Theo e di come il francese non sia riuscito a dare quanto ci si aspettava da lui in queste partite, questa la risposta del tecnico rossonero:

“Secondo me dopo sconfitte del genere non può essere solo il discorso di un singolo che non ha reso per come potrebbe. Credo che noi possiamo fare molto meglio. Bisogna dare i meriti alla Roma che ha giocato molto bene, ma noi potevamo tenergli testa e potevamo uscire da questo doppio confronto con risultati diversi. Non siamo riusciti ad alzare il nostro livello e questo ti penalizza perché la Roma sta bene, ha qualità, e ben messa in campo e noi non siamo stati così efficaci in entrambe le fasi. È anche un momento dove non è che concediamo tantissimo, ma quando concediamo, subiamo. E quando subisci tanto concedendo poco vuol dire che devi essere ancora più attento e determinato. Se in due partite abbiamo tirato in porta 40 volte e poi ha fatto gol solamente Gabbia su un calcio d’angolo significa che la qualità è venuta meno”.