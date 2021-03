Theo esalta Ibra: "Da quando è arrivato ci ha dato un plus. Il suo lato da "Dio" lo rende speciale"

Intervista al quotidiano spagnolo AS, Theo Hernandez ha parlato così del proprio compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic: “Da quando è arrivato ci ha dato un plus, senza dubbio. È vero che la sua presenza un po’ mette soggezione, ma alla fine nel quotidiano ci aiuta tantissimo, è un compagno in più. Qualche volta ci mette sull'attenti, ma serve anche questo. Abbiamo un buonissimo rapporto. A volte mi tocca anche qualche ramanzina, ma è normale. Vuole sempre che dia il meglio di me: ci mette in riga, Zlatan è Zlatan. Con lui ci sono scherzi, risate, ma il suo lato da “Dio” impone rispetto e, in fondo, è quello che lo rende speciale". Ti è piaciuto vederlo cantare a Sanremo? "Sì, ma in realtà non ha cantato benissimo… (ride, ndr).