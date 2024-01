Theo Hernandez a Sky: "Siamo sempre stati con Pioli e lo saremo fino alla fine. Jimenez mi piace"

Al termine del match vinto contro l'Empoli, Theo Hernandez ha rilasciato queste parole a Sky: "Abbiamo un periodo complicato, ma siamo felici di aver vinto. Abbiamo fatto cose belle da squadra, non abbiamo mai ascoltato quello che dicevano".

Sul ruolo di centrale: "Ci sono tanti infortuni, il mister mi ha chiesto se ero disponibile a giocare centrale e io ho detto di sì. Sono felice, ora dobbiamo continuare così. Oggi grande partita, ora pensiamo a mercoledì".

Su Pioli: "Siamo stati sempre con lui. Quello che dice la gente non lo ascoltiamo. Siamo con il mister fino alla fine".

Sulla classifica: "Abbiamo perso dei punti che non dovevamo. Abbiamo avuto mesi complicati, ora siamo tornati a vincere. Guardiamo giorno per giorno, non guardiamo la classifica. Pensiamo solo a fare punti".

Su Jimenez: "Mi piace, è bello tosto, è veloce. Un piccolo Theo? Piccolino (rie, ndr)".