Theo Hernandez, addio o panchina: il francese mette a rischio anche il Mondiale

Giorni caldi per Theo Hernandez, in vista della prossima stagione e anche in vista del Mondiale. Il terzino francese ha il contratto con il Milan in scadenza tra un anno, per il momento non è stata trovata una soluzione per la sua cessione quest'estate e il rischio è di restare finendo nelle retrovie nelle gerarchie di Allegri. Un'eventualità che, inevitabilmente, potrebbe mettere a rischio la sua titolarità in occasione della rassegna iridata in programma la prossima estate.

Per il terzino sembra essere tramontata l'ipotesi Atletico Madrid ma, come riporta Tuttosport, il suo agente Manuel García Quilón, sta cercando di tenerla in piedi e magari provare a riaprirla tra qualche settimana. Potrebbe comunque profilarsi la seconda fumata nera, dopo il rifiuto da parte di Theo Hernandez di andare all'Al Hilal quando gli arabi si erano presentati con 30 milioni per il suo cartellino e un ingaggio da 22-23 milioni a lui.

In attesa di capire come si evolverà la vicenda Theo, la sensazione è che comunque Allegri abbia in testa altri profili per la corsia di sinistra della difesa. Occhi aperti, oltre che su Zinchenko, anche su Andrea Cambiaso della Juventus, mentre appare molto più lontana per motivi economici la pista che porta a Destiny Udogie del Tottenham.