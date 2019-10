Theo Hernandez: "Contro il Lecce dobbiamo mettere il cuore in campo"

Theo Hernandez, intervistato da Sky Sport, si è proiettato alla sfida di domenica sera contro il Lecce: "Sono partite in cui dobbiamo mettere il cuore in campo, perchè le vittorie portano morale. Dobbiamo vincere contro il Lecce per affrontare la partita successiva nel modo migliore possibile. Io penso che una squadra inizia bene, acquista fiducia e sicurezza e in campo si vede. Le sconfitte, invece, ti abbattono e non è buono per la squadra".