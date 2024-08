Theo Hernandez contro il Parma al sapore di gol: i numeri del francese contro i gialloblu

Manca sempre meno all'esordio in trasferta in questo campionato per il nuovo Milan di Fonseca, che alle 18.30 affronterà il Parma al Tardini. Dopo il pareggio maturato contro il Torino, i rossoneri desiderano conquistare i primi 3 punti nella nuova stagione, ad attendere il Milan, la formazione di Pecchia reduce da un 1-1 contro la Fiorentina. Dopo la panchina maturata nel primo tempo contro il Torino, quest'oggi tornerà titolare Theo Hernandez. Questo il breve focus sul francese contro il Parma:

Infatti, la prima delle tre doppiette di Theo Hernández in Serie A è arrivata il 13 dicembre 2020 proprio contro il Parma, squadra contro cui ha trovato in totale tre gol nel massimo campionato; solo contro Torino e Venezia ha realizzato altrettante reti nella competizione.