Theo Hernandez è il miglior assistman del Milan in Serie A

Nella stagione corrente, secondo quanto riporta il sito di transfermarkt, Theo Hernandez è il miglior assistman per il Milan in questo campionato, fino ad oggi. Il francese ha messo a referto ben 6 assistenze. Nella seconda giornata di campionato contro il Cagliari, uno all'andata contro Venezia, contro Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e a Salerno. I secondi in classifica sono Rafael Leao e Olivier Giroud fermi a quota 4.