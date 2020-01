Theo Hernandez, giocatore totale: primo per palloni giocati e passaggi riusciti contro il Brescia

L'incredibile stagione di Theo Hernandez non è confermata solo dall'incredibile impatto in zona gol ma anche dalla sua presenza costante in più zone del campo. Secondo quanto riportato dalla Serie A, infatti, il terzino francese è il giocatore che ha giocato più palloni in Brescia-Milan (77 palloni) ed è il primo rossonero per passaggi riusciti (56 passaggi completati).