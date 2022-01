Theo Hernandez: "Se oggi sono il giocatore che sono è anche merito di Maldini"

Theo Hernandez, ai microfoni di The Athletic, ha parlato anche del suo rapporto con Paolo Maldini e dell’importanza che lo stesso dirigente rossonero ha avuto nel suo percorso da giocatore. Theo ha detto: “Da piccolo guardavo sempre Paolo Maldini giocare. Ho un rapporto molto stretto con lui fin dalla prima volta in cui ci siamo visti a Ibiza. Paolo ha messo subito in chiaro le cose con me dicendomi che ero un giocatore molto forte e che avrei dovuto lavorare duro tutti i giorni. Se oggi sono il giocatore che sono, è anche merito delle sue parole e della sua fiducia nei miei confronti. Continuo a parlare tutti i giorni con Paolo, viene sempre a vederci agli allenamenti. È un onore averlo con noi, è stato il miglior terzino del mondo per tantissimi anni”.