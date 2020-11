Theo-Ibrahimovic, che coppia: tre dei cinque assist in A del francese sono per lo svedese

Guardando a dati e statistiche dei calciatori rossoneri in Serie A ci si può concentrare sugli assist di Theo Hernandez nel campionato italiano. Sin qui, il laterale francese ha messo a segno 5 passaggi decisivi per i gol dei compagni. Quello che stupisce, in particolare, è che 3 di questi siano stati per Ibrahimovic e ciò testimonia l'intesa vincente tra il 19 rossonero e Ibra.