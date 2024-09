Theo meglio di Mbappé e Haaland: è il giocatore più forte di FC25

Theo Hernandez è il giocatore più forte del mondo. Questa non è un'affermazione casuale, visto che il terzino del Milan lo è per davvero, ma sul noto videogioco per console e computer FC25.

Andando a sommare tutte le statistiche e skills di Theo Hernandez, il francese ha un valore totale di 2346, meglio addirittura delle stelle di Real Madrid e Manchester City Kylian Mbappé e Erling Haaland. Solo un altro giocatore del gioco eguaglia gli stessi dati del giocatore del Milan, ovvero Jude Bellingham.