Theo, periodaccio in campo e rinnovo in fase di stallo

Theo Hernandez è sulla bocca di tutti e non può essere altrimenti dopo una prestazione come quella di Firenze che prescinde dal rendimento puramente tecnico. Da un giocatore che indossa la fascia di capitano del Milan non ci si aspetta che vada a "rubare" i rigori ai suoi compagni, indipendentemente che poi lo abbia sbagliato (il che rimane comunque un'aggravante). A maggior ragione non ci si aspetta che dopo una partita così si vada a prendere un'espulsione sciocca che lo terrà fuori per almeno due partite.

Un momento di forti bassi e qualche alto, secondo Tuttosport che questa mattina inserisce nel calderone anche il tema rinnovo di contratto. L'accordo con il club rossonero scade nel giugno 2026 ma ancora non sono cominciate le trattative, anche perché le richieste iniziali del giocatore sono molto alte: vorrebbe circa 6-7 milioni. Prima di spendere una cifra di questo genere, anche alla luce dei comportamenti non esemplari tenuti quest'anno, il club ci penserà due volte.