Theo positivo: se la carica virale rimarrà bassa potrebbe negativizzarsi in fretta

Theo Hernandez dovrà osservare un periodo di isolamento dopo aver contrattato il Covid. Come riporta Tuttosport, se la carica virale rimarrà bassa, è probabile che il giocatore si negativizzi in fretta e debba rimanere fermo solamente per i dieci giorni previsti dal protocollo. In quel caso, Theo salterebbe solo tre partite (Verona, Porto e Bologna) e potrebbe rientrare, se le sue condizioni rimarranno buone, per Milan-Torino del 26 ottobre.