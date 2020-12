Theo, prestazioni di spessore nell'ultima di campionato: non solo una doppietta ma primo per palloni giocati

In avvicinamento alla partita di questa sera con il Genoa si può guardare a dati e statistiche dei giocatori rossoneri nell'ultimo turno di campionato con il Parma. Tra i protagonisti della sfida si può citare Theo Hernandez che oltre alle due reti segnate, è stato il secondo giocatore per tiri effettuati (3), per occasioni da gol (2) e il primo per palloni giocati (112).