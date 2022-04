Thiago Motta: "Scudetto? Vinca il migliore, non ho tempo di pensarci"

MilanNews.it

Thiago Motta, tecnico dello Spezia ed ex calciatore dell'Inter, si è così espresso nel post Empoli sulla lotta Scudetto: "Non ho idea, non perdo il mio tempo a pensare a questo. Che vinca la migliore e spero che noi continueremo a lavorare per il nostro campionato". Nel prossimo turno lo Spezia ospiterà l'Inter.