Thiago Silva: "Un'emozione tornare a Milanello, non mi sono mai dimenticato di questo club"

vedi letture

Nella mattinata di oggi Thiago Silva, storico ex difensore rossonero, è stato ospite a Milanello: il brasiliano, accompagnato da Zlatan Ibrahimovic, ha assistito all’allenamento della squadra alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa: “Tanta emozione nel tornare qua dopo 12 anni, è cambiato tanto. Mi fa piacere guardare l’allenamento e ritrovare gli amici, come Ibra. Sono molto contento”.

Il suo primo ricordo di Milanello.

“Il mio primo giorno qui. Mi ricordo che sono sceso dalla macchina, c’era Pato che mi aspettava. Siamo entrati nello spogliatoio e mi ha fatto vedere Seedorf, Maldini… Per me è stata una giornata indimenticabile. Quando sono entrato qua ho pensato subito a questo”.

Il rapporto con Ibra:

“Abbiamo giocato insieme a Parigi, qui al Milan. C’è grande amicizia, voglio tanto bene a lui e alla sua famiglia. Sono molto contento di tornare qua dopo 12 anni e di ritrovare amici che mi porterò per la vita. Non mi sono mai dimenticato di questo club, tutto quello che hanno fatto per me i tifosi… Domani alla partita sarà un ambiente diverso per me”.