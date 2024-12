Thiaw a DAZN: "Bisogna andare in campo con aggressività. Stagione ancora lunga ma oggi è importante"

Malick Thiaw ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Milan. Le sue dichiarazioni:

Oggi bisogna vedere un Milan come quello di Madrid o del derby…

“Dobbiamo andare in campo con fiducia, aggressività, come abbiamo fatto anche in altre partite. Così possiamo vincere”.

Partita importante per capire se potete ancora dire la vostra per lo scudetto?

“Sì, per me sì. La stagione è ancora lunga ma è una partita importante per noi”.