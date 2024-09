Thiaw convocato per il derby: il tedesco presente in ritiro

Buone notizie per Paulo Fonseca che recupera ufficialmente Malick Thiaw per il derby di questa sera. Il centrale tedesco si era fermato per un problema fisico prima della trasferta contro la Lazio e ha saltato di fatto tutte le partite da inizio settembre. Nell'ultima settimana l'ex Schalke 04 era tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e oggi, come mostrano le immagini di Sky Sport, è insieme alla squadra nel ritiro mattutino dell'hotel Melià. Fonseca dunque recupera un uomo per la panchina che allunga le rotazioni difensive.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it