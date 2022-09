Thiaw rivela un retroscena di mercato: contatti Milan-Schalke in inverno, poi...

MilanNews.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Malick Thiaw, neo difensore centrale rossonero, ha rivelato alcuni particolari sulla sua trattativa: "È una bella conferma. C'erano già stati incontri in inverno che non avevano avuto esito per vari motivi, poi altre telefonate... La vedo come una conferma delle cose buone che ho fatto in campo e in allenamento con lo Schalke04".