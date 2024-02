Thiaw: "Sono contento di essere tornato in campo e della vittoria. Gabbia è molto forte"

vedi letture

Intervistato in zona mista a Sa Siro dopo la vittoria contro il Rennes, Malick Thiaw, rientrato in campo dopo 79 giorni dall'infortunio subito a fine novembre contro il Borussia Dortmund, ha rilasciato queste parole: "Sono felice per il mio ritorno e per il 3-0. Siamo molto contenti. Stiamo facendo bene, ora pensiamo alla prossima partita. Siamo molto forti adesso".

Il tedesco ha parlato anche di Matteo Gabbia: "E' molto forte. Dopo essere tornato dal prestito al Villarreal ha più esperienza. E' importante per noi".