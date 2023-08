Third kit, ecco come sarà la numerazione sul retro della maglia

Il Milan nella mattinata di oggi ha presentato il nuovo Third kit per la stagione 2023/2024: "Più di una semplice maglia da calcio, un simbolo di inclusione", ha detto Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan (QUI il comunicato ufficiale). La numerazione sul retro della nuova divisa rossonera sarà bianca, come mostrato nell'esempio in foto con la nuova numero 10 di Rafael Leao.