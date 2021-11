Thuram: "Il razzismo si può eliminare fermando le partite, le istituzioni così dovranno trovare una soluzione"

In un'intervista rilasciata alla CNN, Lilian Thuram ha espresso il desiderio che i giocatori bianchi si assumano maggiori responsabilità sul tema del razzismo, una piaga purtroppo presente ancora oggi sui campi di calcio. "Dal 1997 (quando giocava in Italia, ndr) ad oggi ci sono sempre stati i versi di scimmia sugli spalti. Ci saranno sempre perché non fermiamo le partite. Quando interrompiamo le partite, fermiamo gli affari. E siccome il calcio è soprattutto un business, se interrompiamo le partite le istituzioni saranno costrette a trovare una soluzione".

Thuram ha denunciato una "certa ipocrisia" nel calcio. "Chiediamo ai giocatori che sono vittima di razzismo 'Cosa dobbiamo fare?', come se dovessero trovare loro la soluzione. Il giorno in cui i giocatori bianchi capiranno che sono parte della soluzione, e che devono uscire da questa sorta di neutralità, le cose andranno meglio".