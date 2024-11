Thuram smemorato? "Non tiferò mai Milan". Ma nel 2020 diceva: "Quando papà era alla Juve tifavo per i rossoneri"

“Gol più bello? Quello che ho fatto contro il Milan nel primo derby. La cosa più difficile? Fare un gol a Mike Maignan. Una squadra per cui non tiferò mai? Il Milan”. Parole di Marcus Thuram, figlio di Lilian ed attaccante dell’Inter, rilasciate nel corso di un’intervista a GQ in cui mette in mostra, giustamente, tutto il suo amore per i colori nerazzurri.

L’attaccante della nazionale francese però non ricorda, o fa finta di non ricordare, che nell’ottobre del 2020, quando ancora giocava in Germania con il Moenchengladbach, tra il serio ed il faceto disse a La Gazzetta dello Sport: “Non so perché ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan. Quando è passato al Barcellona tifavo invece per il Real Madrid”. Sbandate, sicuramente poco serie, giovanili. Ma è stato proprio lui a dirlo…