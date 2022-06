TikTok, il Milan è la squadra di calcio italiana più popolare nel mese di maggio 2022

Come riporta Deportes&Finanzas su Twitter, il Milan è la squadra di calcio italiana più popolare nel mese di maggio 2022 con 132 milioni di visualizzazioni. I rossoneri sono primi in questa speciale classifica davanti a Juventus (79,3 milioni di visualizzazioni), Roma (67,1 milioni), Inter (53,6 milioni) e Parma (2,93 milioni).



🎶⏯🇮🇹 🟥@acmilan most popular italian football club on #tiktok during may 2022!⬛



𝟭𝟯𝟮𝗠 𝗼𝗳 𝘃𝗶𝗲𝘄𝘀! 🔝🔝🔝



2.@juventusfc 79,3M



3.@OfficialASRoma 67,1M



4.@Inter 53,6M



5.@1913parmacalcio 2,93M pic.twitter.com/319qKFxCvz