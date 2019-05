TIM Cup, Lazio-Atalanta 2-0: i biancocelesti si aggiudicano la coppa

La Lazio ha conquistato la settima Coppa Italia della sua storia; battuta 2-0 l'Atalanta, al termine di una partita non spettacolare. Giocata sul filo di un nervosismo mai sopito e decisa da un colpo di testa.

Nessuna delle due squadre s'è espressa al meglio. L'Atalanta ha fatto di più la partita, ripartire come è solita fare. Ma è venuta meno in ciò che le riesce meglio: il gol. Novantanove in stagione, nessuno questa sera contro uno Strakosha che ha compiuto qualche intervento, ma non è mai stato chiamato seriamente in causa.

Non s'è vista nemmeno la solita Lazio: macchinosa, poco propositiva e con Ciro Immobile spettatore non atteso. Però la squadra di Inzaghi ha avuto il merito di restare sul pezzo, di portare l'Atalanta sui suoi binari quando ha capito che non poteva alzare il suo livello di gioco. E ha avuto ragione, con una spizzata decisiva di Milinkovic-Savic, entrato al 78esimo al posto di Luis Alberto.

L'Atalanta può recriminare: per un mancato rigore al 26esimo del primo tempo (e quindi per la mancata espulsione del già ammonito Bastos), ma soprattutto per non avere affondato il colpo quando ne aveva la possibilità. Terza finale persa sulle quattro complessive, contro una Lazio che nel finale in contropiede con Correa ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0.