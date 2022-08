TimVision, è cambiato il prezzo per vedere il calcio su DAZN

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

Anche TIM si prepara ad affrontare la nuova stagione calcistica e per la Serie A 2022/23 punterà ancora sul prezzo per attirare nuovi clienti. Mentre DAZN ha svelato un nuovo listino che prevede un prezzo base da 29,99 euro al mese con piano standard e un piano plus da 39,99 euro al mese, TIM ha deciso di spingersi oltre.

TimVision fino ai giorni scorsi era sul mercato con un’offerta per calcio e sport a 0 euro fino al 31 agosto 2022, 19,99 euro al mese dal 1° settembre e per 12 mesi (poi 29,99 euro al mese dal 1° settembre 2023. Ora, però, ha rivisto al rialzo le cifre: l’offerta calcio e sport costa infatti 24,99 euro al mese per i primi sei mesi, con il costo che salirà a 29,99 dopo i primi sei mesi. Non solo, insieme a DAZN presente anche Infinity+ di Mediaset, con la visione di 12 partite della UEFA Champions League, con l’assenza solamente di quelle in esclusiva Amazon, oltre al TimVision Box.

Abbonamento DAZN sconto TimVision – L’offerta Gold

In alternativa è presente – a un prezzo superiore – l’offerta TimVision Gold: 40,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 45,99 euro al mese. In questo caso, oltre a DAZN e Infinity sono presenti anche Disney+ e Netflix.

Abbonamento DAZN sconto TimVision – La visione in contemporanea

Sarà possibile la doppia visione in contemporanea su DAZN? TimVision lo specifica: “L’offerta TIMVISION Calcio e Sport ti dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN in promozione, su un massimo di due dispositivi contemporaneamente, anche in luoghi diversi, fino al 31.10.2022”.

“A partire dal 1 Novembre 2022, potrai associare al tuo account fino a un massimo di due dispositivi supportati e, se connessi alla stessa rete Internet della tua abitazione potrai anche utilizzarli contemporaneamente per fruire del Servizio DAZN. In tutti gli altri casi, potrai fruire del Servizio DAZN su un unico dispositivo, fermo restando il diritto di associare al proprio account fino a un massimo di due dispositivi supportati”.