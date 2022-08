Tiribocchi: "De Ketelaere come Kakà? Certi paragoni possono solo fargli male. Va lasciato tranquillo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Tiribocchi, ex calciatore e attuale opinionista di DAZN, si è così espresso sui suoi social su De Ketelaere e il paragone con Kakà: "Ha fatto una grande partita, è un ragazzo in gamba e intelligente, non è poco. Questi paragoni possono solo fargli male, perché poi ci si aspetta tanto. Va lasciato tranquillo, le qualità le ha".