Simone Tiribocchi, intervenuto a DAZN a fine primo tempo di Milan-Genoa, ha commentato così il gran gol di Ante Rebic: "Un gol bellissimo per come se lo è creato. Va in barriera, poi si stacca perché sente dentro dove sarebbe finita la palla. Stupisce la velocità in cui si gira e come spara la palla in porta. Questo è un gran gol".