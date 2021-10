Tiribocchi: "Questo Milan non molla mai e vince partite sporche come col Torino e col Bologna"

Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha parlato a DAZN del momento del Milan“Si parla tanto di questo Milan, dell’impianto di gioco, degli acquisti azzeccati e della continuità di una squadra giovane che sta facendo benissimo; non mollano mai. Tante volte ci si può rilassare, e invece no: questo Milan vince partite sporche come oggi o come a Bologna”.