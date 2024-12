TL - De Ketelaere e il gol dell'ex: "Nessuna rivalsa sul Milan, ho molto rispetto per loro"

Charles De Ketelaere è intervenuto in mixed zone a Telelombardia al termine della sfida contro il Milan, dove il belga ha segnato la rete del momentaneo 1-0. Bergamaschi che poi hanno vinto 2-1, trovando la nona vittoria consecutiva e balzando momentaneamente al comando della classifica, con un vantaggio di 12 punti sul Milan: "È bello essere primi in classifica dopo tutte queste partite. La vittoria contro il Milan dà tanta fiducia alla squadra. Dobbiamo continuare così".

Fonseca si è lamentato dell'arbitraggio

"Ho sentito prima però secondo me non è mai fallo, io salto più in alto. Le mani sono un po' lì ma non spingo e non è perché Theo è che io non posso cercare la palla. Ho saltato più in alto ma non ho spinto per niente".

Il gol al Milan sa di rivincita visto il tuo passato in rossonero

"No, io non ho sensazioni di rivincita ma è bello segnare contro il Milan perché è una grande squadra. Ho molto rispetto per loro, ma non ho quelle emozioni perché vivo il presente, voglio continuare a imparare e ho imparato tanto nella vita e nel calcio".

Dove può arrivare CDK?

"Non so dove posso arrivare, io provo sempre a fare bene, imparare e fare sempre meglio. Mi sento felice in questo momento ma voglio continuare a imparare e migliorare".