TMW - Albertosi: "Tatarusanu? Quando pari un rigore nel derby, ti osannano. Lotta scudetto resta a tre"

Anche Ricky Albertosi parla del derby e si sofferma sull'ottima prestazione di Tatarusanu. "Negli ultimi anni - racconta a Tuttomercatoweb.com - non ho mai visto un derby di questo livello, mi sono divertito perchè hanno giocato entrambe per vincere e nessuna delle due pareva essere superiore, nel senso che ci sono stati tanti ribaltamenti di fronte. L'Inter ha avuto più occasioni fino al 70esimo, poi il Milan è salito colpendo anche un palo e creando occasioni. Il pari alla fine è giusto".

C'è stato un ottimo Tatarusanu...

Quando pari un rigore nel derby, ti osannano. E' capitato anche a me con Altobelli ('78-79). Ieri se l'Inter avesse fatto gol su rigore forse avrebbe vinto. E' stato bravo Tatarusanu, a mano aperta ha respinto benissimo".

E la lotta scudetto ora come la vede?

"Per me è tra Milan, Inter e Napoli. La Juve non può tornare in gioco".

Le sue percentuali?

"35% Milan, 35% Napoli, 30%. Verso fine gennaio il quadro sarà più chiaro".

