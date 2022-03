TMW - Battistini: "Match col Cagliari impegnativo. Mi piace come gioca il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sergio Battistini esprime le sue sensazioni sul Milan. Da ex rossonero dice a Tuttomercatoweb.com: "Il match col Cagliari non sarà facile perchè sta lottando per non retrocedere. E' una gara impegnativa e da ora fino alla fine ogni partita può determinare l'esito finale".

Cosa la colpisce del Milan?

"Mi piace come gioca, è una squadra offensiva, che cerca il dominio della gara. Ma tutte le tre là davanti stanno facendo un gran campionato, ora vince chi sbaglia meno".