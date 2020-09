TMW - Conto alla rovescia per Milan-Juve al femminile a San Siro. Che non sia un caso isolato

Dopo lo stop per le nazionali e un weekend dedicato alla Coppa Italia (in cui sono scese in campo solo quattro club di Serie A) la settimana appena iniziata ci porterà verso la quarta giornata di campionato che vivrà la sua giornata più importante lunedì sera con il big match fra Milan e Juventus che vedrà, per la prima volta, San Siro ospitare una gara fra due squadre femminili.

Una prima che, seppur storica, sarà in tono minore visto che al momento non è prevista l'apertura dello stadio neanche per le mille persone fissate come limite massimo per le gare della Serie A maschile. Ma anche se dovesse arrivare un cambio di rotta comunque si tratterebbe di ben poca cosa rispetto al pubblico che la gara fra due grandi del nostro calcio avrebbe potuto richiamare in una situazione di normalità - magari non i 40mila dello Juventus Stadium di due stagioni fa, ma comunque ben più di un migliaio -, ma i tempi sono questi e poco si può fare. Sarà comunque un piacere, e un motivo d'orgoglio, vedere le calciatrici di Milan e Juventus calcare il prato de La Scala del Calcio sperando che questa apertura non resti un caso isolato e che – compatibilmente con gli impegni delle due squadre maschili che ci giocano – possa ripetersi in futuro (magari anche per le ragazze dell'Inter). Perché il calcio femminile, oltre che di visibilità sui media, ha bisogno anche di grandi stadi a far da palcoscenico alle giocate delle calciatrici.