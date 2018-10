TMW - Daino: “Milan, per il salto di qualità serve inserire un top player all’anno”

La redazione di TMW ha contattato l’ex rossonero Daniele Daino, ora allenatore, per commentare il lavoro di Gattuso al Milan: “Oltre a fare l’allenatore, lui ha una grande dote, quella del motivatore. Abbina il fare l’allenatore con un lavoro di risorse umane. E’ una dota innata che esiste dentro di lui, di trascinare e far dare il massimo a tutti. Gattuso in questi mesi ha fatto un grande lavoro, perché il cambiamento c’è stato. Per fare il salto di qualità serve ancora qualche sforzo da parte della società per inserire i top player. Sarei contento se il Milan inserisse un campione all’anno in rosa, anche perché sembra che i fondi ci siano. Elliott sta lavorando per rafforzare il Milan a livello tecnico, e su questa base se ogni anno riuscissero a inserire un giocatore di affidabilità la squadra potrebbe tornare a grandi livelli”.