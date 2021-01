TMW - Dalla Juventus al Milan passando per i nuovi contatti in A. Il punto sul futuro di Scamacca

Continuano ad andare avanti, seppur lontano dai riflettori, i contatti fra Juventus, Sassuolo e Genoa per Gianluca Scamacca. L'attaccante della Nazionale Under21 piace e non poco al ds bianconero Fabio Paratici, ma i campioni d'Italia non sono gli unici interessati al giocatore.

LE PRETENDENTI - Scamacca (sei gol e un assist in 15 presenze fra Serie A e Coppa Italia) è finito nel mirino di molte società di Serie A. Dal Milan, passando per Parma e Bologna, fino ad arrivare al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con Llorente e Milik in uscita da mesi e Osimhen che ancora non è rientrato l'attaccante romano potrebbe, infatti, essere il tassello giusto per il fronte offensivo di Gennaro Gattuso. Anche se al momento non risultano contatti recenti.

GLI OSTACOLI - Cosa serve dunque per concretizzare il trasferimento del giocatore in una di queste società? L'accordo del Sassuolo che ne detiene la proprietà del cartellino da tre anni e mezzo e che punta ad una cessione a titolo definitivo anziché ad un nuovo prestito.