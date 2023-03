TMW - Eranio: "Milan senza Ibra in Champions? Ha 41 anni..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

Maldini può aiutare a preparare gare come i quarti di Champions?

"Certe partite non si preparano da fuori. Quando si incontrano due squadre di un certo livello meno si parla meglio è. I giocatori sanno benissimo da dove prendere la concentrazione, lavorerei invece su problematiche mentali e fisiche, alcuni devono trovare la forma migliore per affrontarle serenamente. Non c’è niente da perdere, sono troppi anni che il Milan è fuori dalle sfide ad eliminazione diretta della Champions League quindi ha già fatto uno step in più. Solo con la serenità certe partite si possono vincere".

Quanto può pesare il non avere Ibrahimovic a disposizione?

"Ha 41 anni, non si può pensare che sia quello di sempre. È un uomo importante per lo spogliatoio e lo può essere anche in campionato, ma negli ultimi 15-20 minuti, quando la partita è meno intensa e può dire la sua. Non ci si può aspettare che prenda in mano la squadra".