TMW - Fiorentina, Veretout contestato in ritiro: "Buffone", "Che c... sei venuto a fare?"

Jordan Veretout ha regolarmente preso parte all'inizio del ritiro della Fiorentina in Val di Fassa, con la speranza però di lasciarlo quanto prima per la sua nuova squadra. Il motivo è presto detto: il clima intorno a lui, tra i tifosi viola, è molto pesante. Basti pensare che oggi, appena entrato in campo per il riscaldamento del primo allenamento a Moena, ha ricevuto subito le prime urla di contestazione: "Buffone!" e "Che c... sei venuto a fare?" ripetuti per almeno 3-4 minuti da qualche tifoso assiepato sugli spalti del Cesare Benatti. Milan, Roma e Napoli sono alla finestra e trattano con Pradè il futuro dell'ex Aston Villa, lui lavora a testa bassa, in attesa che la sua cessione possa sbloccarsi.