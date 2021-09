TMW - Foschi: "Il nervosismo può aver fatto espellere Kessié, mi auguro possa firmare il rinnovo"

Rino Foschi, ex direttore sportivo anche del Cesena, ha commentato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com l'espulsione subita da Frank Kessié contro l'Atletico Madrid: "Ci sta, è ragazzo giovane e possono esserci tanti aspetti da considerare. Conoscendolo come ragazzo, è eccezionale, un buonissimo giocatore che ora è anche alle prese con questo tira e molla del contratto che può avere delle ripercussioni a livello mentale. Il nervosismo può averlo fatto espellere, ci sta. Mi dispiace perché questo tira e molla non fa bene a nessuno. Il Milan gli ha offerto un buon contratto però evidentemente non è ritenuto sufficiente. Mi auguro che alla fine possa firmare anche se ho dei dubbi".