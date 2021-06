TMW - Giorgio Martino: "Serie A con 10 orari? La Lega predica male e razzola peggio"

Giorgio Martino, volto storico della Rai, è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com e ha detto: "Noto l'ipocrisia del sistema italiano a partire della Lega che aveva strepitato contro la Superlega accusandola di voler fare del calcio un business e sostenendo che il calcio appartiene a tutti. In realtà questa operazione è un autentico formato relativo al business. In questo momento la Lega predica male e razzola peggio. Questo è il lato etico-morale, un altro invece riguarda la fidelizzazione. C'era prima il rito dell'orario di quella partita della tua squadra e se ora viene a mancare c'è anche il rischio della perdita anche dell'interesse. E poi: perchè mi devo abbonare a qualcosa di cui so che usufruirò solo in minima parte? Torna la necessità della vecchia formula pay per view".