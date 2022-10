TMW - Hellas, Lopez resta in pole per la panchina. Ma il vice potrebbe non essere Bocchetti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Diego Lopez resta il grande favorito per succedere a Gabriele Cioffi sulla panchina dell'Hellas Verona. La novità delle ultime ore, della quale si sta discutendo proprio in questi istanti, riguarda il ruolo di vice del tecnico uruguaiano: a ricoprirlo dovrebbe essere Michele Fini, e non Salvatore Bocchetti, per il quale non è stato trovato il giusto incastro e che dovrebbe dunque rimanere alla guida della Primavera gialloblù. Ancora qualche dettaglio da sistemare, ma l'ex difensore di Montevideo è in netta pole per raccogliere l'eredità del toscano, il cui esonero verrà annunciato al più tardi nella giornata di domani