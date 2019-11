TMW - Ibrahimovic più vicino a restare ai Galaxy. In Italia solo il Bologna

Per ora non c'è una big in Europa che vuole convincere Zlatan Ibrahimovic a sposare il proprio progetto. Per questo lo svedese sta valutando molto attentamente la nuova proposta contrattuale dei Los Angeles Galaxy, club che lo ha messo sotto contratto fino alla prossima fine di dicembre. La proposta da 7 milioni di euro - per 24 mesi - è la migliore fin qui arrivata, mentre le altre opzioni, tra la Cina e Dubai, sembrano solamente un ripiego. Ecco che quindi Ibra attenderà fino alla scadenza, poi eventualmente dirà di nuovo sì.

MIHAJLOVIC LO CHIAMA - Il tecnico del Bologna lo ha più volte sentito per cercare di illustrargli la bontà del progetto, solo che Ibrahimovic vorrebbe ritornare in Europa solo per una grande. C'è una percentuale positiva del 30%, ma per ora la situazione appare davvero di difficile incastro. Il Napoli non ha ancora portato un'offerta ufficiale, per l'Inter è stato solo un'idea di Ausilio (ma Suning vuole puntare sui giovani) mentre il Milan per ora non ha smosso le acque.